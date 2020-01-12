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12 февраля : воскресенье

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Huawei представил свою новую операционную систему

12.01.2020 12:24

Китайская компания уже выпустила операционную систему Harmony OS, которая уже устанавливается на телевизоры компании и возможно скоро появится на смартфонах.
Эта операционная система является универсальной и может работать на большинстве современных гаджетах.

В целом она была запущена как ответ на санкции со стороны США. При этом бренд анонсировал еще одну операционную систему, которая получила название openEuler.

Основной для нее стал дистрибутив Linux CentOS. Новая ОС, как и Harmony OS, также может быть установлена на разных гаджетах, в числе которых планшеты, компьютеры и смартфоны.

Версии openEuler могут быть как под архитектуру ARM64, так и под X86.

Huawei представил свою операционную систему Harmony OS

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