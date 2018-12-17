Huawei предлагает заменить аккумулятор в смартфоне на новый за $14

Huawei на большой презентации 17 декабря объявила, что будет менять аккумуляторы на своих смартфонах за $14.

Такое выгодное предложение для ряда моделей будет действовать до 5 марта следующего года.

Пока предложение действительно только для домашнего региона, но его географию могут расширить.

Новая акция по замене аккумуляторов нацелена на повышение лояльности к своим клиентам, а также чтобы пользователи не попались на поддельные батареи, которые предлагают в неавторизированных сервисных центрах.