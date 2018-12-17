Huawei предлагает заменить аккумулятор в смартфоне на новый за $14

Huawei предлагает заменить аккумулятор в смартфоне на новый за $1417.12.2018 22:28
Huawei на большой презентации 17 декабря объявила, что будет менять аккумуляторы на своих смартфонах за $14.
Такое выгодное предложение для ряда моделей будет действовать до 5 марта следующего года.
Пока предложение действительно только для домашнего региона, но его географию могут расширить.
Новая акция по замене аккумуляторов нацелена на повышение лояльности к своим клиентам, а также чтобы пользователи не попались на поддельные батареи, которые предлагают в неавторизированных сервисных центрах.
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