Huawei пообещала вернуть деньги, если перестанут работать приложения от Google

Ранее сообщалось, что у Huawei начали сокращаться продажи смартфонов. Все это произошло после того, как из-за санкций введённых правительством США с китайским производителем прекратили сотрудничество американские партнёры.

Среди них оказалась и компания Google. В связи с этим есть риск, что в аппаратах Huawei не будут работать сервисы Google.

Спустя некоторое время в правительстве США разрешили американским компаниям возобновить работу с Huawei.

Сначала временную лицензию продлили на три месяца, а потом расширили ее срок до двух лет.

Теперь Huawei заявила, что для 25 моделей смартфонов попадают под специальную программу «2 Years of Google Apps», а это переводится как «Два года приложений Google».

В рамках такой программы пользователям гарантируют, что на их смартфонах два года будут работать сервисы от Google, а также приложения Facebook, Instagram и WhatsApp.

В случае если эти программы перестанут запускаться на смартфонах по причине торговой войны между США и Китаем, то Huawei вернет пользователям деньги за смартфоны. «2 Years of Google Apps» пока запущена только на Филиппинах.