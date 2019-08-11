Huawei показала собственную платформу смешанной реальности

Huawei на конференции разработчиков представила собственную платформу смешанной реальности.

Платформа получила название Cyberverse и она позволит ориентироваться в пространстве через экран смартфона.

Cyberverse стала гибридом виртуальной и дополненной реальности. Ее китайская компания представила на Huawei Developer Conference 2019.

Была также продемонстрирована работа платформы на примере крупного города. Пользователь наведя камеру смартфона на здание через экран может увидеть описание сооружения, узнать его предназначение и получить информацию о свободных местах, если это будет к примеру гостинница.

В китайской компании уверены, что Cyberverse будет очень полезный на рынке туризма.

Платформа смешанной реальности от Huawei может быть интегрирована с различными приложениями и сервисами.