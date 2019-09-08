Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10

Huawei пару дней назад начала распространять бета-версию прошивки EMUI 10, созданную на базе новой версии ОС Android.

В этот же день китайская компания показала дорожную карту обновлений своих смартфонов.

До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS. Mate 20X (4G), Honor 20, Honor 20 Pro и Honor V20.

Самыми первыми EMUI 10 с новым «Андроидом» получат Mate 30, которые представят 19 сентября.

В следующем году производитель обновит P30 Lite, P20 и Mate 10. В дальнейшем обновление начнут распространять на другие смартфоны Huawei и Honor. В общей сложности EMUI 10 с Android 10 получат более 30 моделей.