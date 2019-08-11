Китайская компания позволила главному редактору Mirror Online прийти на фабрику и изучить основные процессы производства флагманского смартфона P30 Pro.



Huawei показала и рассказала, как выпускается флагман P30 Pro, отметив, что на заводе в промышленном парке Songshan Lake города Дунгуань (провинция Гуандун) все максимально роботизировано.

Ежедневно на этом предприятии выпускают по 2 400 смартфонов. На заводе имеется несколько производственных линий. На одной линии трудится 17 человек, хотя ранее показатель был 86 рабочих.

В компании говорят, что ежегодно линии модернизируются и в них внедряют новых роботов.

Главной задачей при производстве смартфона становится максимальная автоматизация, что позволит выпускать смартфоны с минимальным процентом брака.

Чтобы собрать смартфон, для него сначала выпускают системную плату. Только после ее проверки на качество на конвейерной линии появятся другие компоненты, а именно камера, батарея и дисплей.

После автоматизированной сборки, сотрудники надевают на аппарат защитную пленку и проводят им тест на падение.

После успешного теста в смартфон устанавливают ПО, оставшиеся компоненты, а в последнюю очередь устанавливается оболочка EMUI.

По окончанию этого процесса защитную пленку снимают и далее происходит нанесение на корпус логотипа, упаковка и отправка в магазины.