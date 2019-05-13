Huawei подтвердила квадрокамеру в смартфонах Honor 20 и Honor 20 Pro

Huawei покажет новые смартфоны семейства Honor 20 в Лондоне. Презентация новинок запланирована на 21 мая.

Китайский производитель опубликовал тизер, к котором намекают на наличие четырех основных камер в Honor 20 и Honor 20 Pro.

По слухам, в обычной версии будет установлен 48 Мп фотодатчик, сверхширокоугольный на 16 Мп, и два по 2 Мп.

В версии Honor 20 Pro, основная и сверхширокоугольная будет как у младшей версии, а вот третий и четвертый модуль будут на 8 и 2 Мп. Остальных подробностей пока нет.

Новые Honor 20 в Европе позволят увеличить долю компании. В целом Huawei в 2019 году намерена занять первое место в мире по продажам смартфонов. Сейчас она занимает второе место, уступая только Samsung.