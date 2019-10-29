Huawei переходит на процессоры серии Kirin

Huawei переходит на процессоры серии Kirin29.10.2019 21:24
Санкции со стороны США заставляют Huawei использовать исключительно собственные разработки.
Правительство США запретило компаниям сотрудничать с Huawei, а из-за этого китайский производитель лишился доступа к технологиям и программному обеспечению, созданному в США.
В связи со сложившимися обстоятельствами Huawei активно начала использовать процессоры Kirin от собственной дочерней компании HiSilicon.
Аналитики уверены, что по итогу года в 70% всех смартфонов Huawei будут установлены чипы Kirin.
Напомним, HiSilicon в сентябре представила процессор Kirin 990 со встроенным 5G и нейронным блоком (NPU).
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