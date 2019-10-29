Huawei переходит на процессоры серии Kirin

Санкции со стороны США заставляют Huawei использовать исключительно собственные разработки.

Правительство США запретило компаниям сотрудничать с Huawei, а из-за этого китайский производитель лишился доступа к технологиям и программному обеспечению, созданному в США.

В связи со сложившимися обстоятельствами Huawei активно начала использовать процессоры Kirin от собственной дочерней компании HiSilicon.

Аналитики уверены, что по итогу года в 70% всех смартфонов Huawei будут установлены чипы Kirin.

Напомним, HiSilicon в сентябре представила процессор Kirin 990 со встроенным 5G и нейронным блоком (NPU).