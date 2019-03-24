Huawei P30 Pro рассекречен на «живых» фото и видео до анонса

Уже 26 марта состоится полноценная презентация смартфонов линейки Huawei P30.

Новинки раскрыли на «живых» фото и видео за два дня до анонса, причем в Сети показали не только старшую модель, но и коробки, в том числе и младшей версии.

Модель Huawei P30 Pro, судя по данным на коробке, получит одну из версий с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.

Более подробно о новинках «Астера» сообщала ранее, когда в Сеть слили полные характеристики смартфонов.



