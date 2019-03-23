Huawei P30 Pro признан самым лучшим камерофоном еще до анонса

За три дня до официальной презентации в Сети опубликовали данные по камере нового смартфона Huawei P30 Pro.



В компании допустили утечку данных (случайно или намеренно), открыв информацию о камере смартфона на официальном сайте.

Скриншоты распространили в Сети и благодаря ним стало известно, что Huawei P30 Pro получит десятикратный оптический зум, сверхширокоугольный объектив и ToF-датчик.

К тому же недавно один из зарубежных блогеров опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал возможности камеры еще неанонсированного смартфона, но какого конкретно он не назвал, но ряд деталей указывает именно на Huawei P30 Pro.

Учитывая то, что предшественник модели носит звание лучшего камерофона в мире, Huawei P30 Pro журналистами и специалистами был признан лучшим камерофоном еще до анонса.