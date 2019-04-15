Huawei P30 Pro получил селфи-камеру хуже, чем у Galaxy S10+ и Galaxy Note 9

Лучший камерофон от Huawei уступил в тестах Galaxy S10+ и Galaxy Note 9. Специалисты DxOMark протестировали фронтальные камеры ряда смартфонов, среди которых был и Huawei P30 Pro.

Данная модель сейчас лидирует в рейтинге основных камер, но вот в тесте фронтальных камер аппарат занял четвертое место с общим количеством 89 баллов.

На первом месте оказался Samsung Galaxy S10+ с 98 баллами. Второе и третье место у Google Pixel 3 и Galaxy Note 9 с показателями 96 и 92 балла соответственно.

Непосредственно за фотосъёмку фронтальная камера Huawei P30 Pro получила 90 баллов, а за видео 88 баллов.

Эксперты отметили, что в P30 Pro минусами камеры стали: некачественная отрисовка лица, фиксированный фокус и низкая детализация при плохом освещении в помещении.