Huawei P30 Pro получил еще одну престижную награду

Huawei P30 Pro изначально создавался как смартфон с самой лучшей камерой в мире и по всей видимости китайской компании это удалось сделать в очередной раз.

В прошлом году лучшим камерофоном по версии DxOMark стал Huawei P20 Pro, а в текущем году был признан Huawei P30 Pro. Теперь новому P30 Pro досталась еще одна престижная награда.

Ассоциация TIPA (Technical Image Press Association), в которую входит 31 специализирующихся на фото и видео изданий из 12 стран Европы, признали Huawei P30 Pro лучшим камерофоном.

Стоит отметить, что до этого TIPA лучшим аппаратом называла P20 Pro и P10. Обычные пользователи в сравнительных тестах тоже признают, что в Huawei P30 Pro установлены лучшие на данный момент камеры.