Huawei P30 Pro отправляют данные пользователей на серверы в КНР

Журналисты ресурса OCWorkbencя выяснили, что смартфоны Huawei P30 Pro отправляют личные данные пользователей в Китай.

В ходе расследования выяснилось, что отправка личных данных со смартфона происходит в фоновом режиме на серверы, расположенные в КНР.

То есть, данные отправляются даже несмотря на то, открыты ли в смартфоне фирменные сервисы компании.

В первую очередь на китайские серверы отправляется информация о запросах пользователя в поиске.

Впрочем, это объясняется тем, что таким образом пользователю предлагают более интересную для него рекламу.

Однако помимо этого еще осуществляется отправка и пользовательских данных, но они поступают в отдел сетевой безопасности Китая.