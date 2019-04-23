Huawei P30 Pro отправляют данные пользователей на серверы в КНР

Huawei P30 Pro отправляют данные пользователей на серверы в КНР23.04.2019 16:41
Журналисты ресурса OCWorkbencя выяснили, что смартфоны Huawei P30 Pro отправляют личные данные пользователей в Китай.
В ходе расследования выяснилось, что отправка личных данных со смартфона происходит в фоновом режиме на серверы, расположенные в КНР.
То есть, данные отправляются даже несмотря на то, открыты ли в смартфоне фирменные сервисы компании.
В первую очередь на китайские серверы отправляется информация о запросах пользователя в поиске.
Впрочем, это объясняется тем, что таким образом пользователю предлагают более интересную для него рекламу.
Однако помимо этого еще осуществляется отправка и пользовательских данных, но они поступают в отдел сетевой безопасности Китая.
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