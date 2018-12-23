Huawei P30 Pro и P30 получат 10-кратный и 5-кратный оптический зум

Huawei P30 Pro и P30 получат 10-кратный и 5-кратный оптический зум23.12.2018 19:17
Смартфоны Huawei в следующем году снова удивят своими камерами и согласно последним данным китайский производитель уже ставит новые «планки» не только для себя, но также и для других производителей.
Вчера авторитетный инсайдер Эван Блэсс сообщил, что в Huawei P30 будет установлена датчик с разрешением 40 Мп и в нем будет пятикратный оптический зум.
При этом редактору ресурса XDA Developers удалось узнать, что Huawei P30 Pro получит 10 кратное оптическое приближение.
Впрочем, по камере между Huawei P30 Pro и Huawei P30 это будет основное отличие. Когда точно будут представлены новые китайские камерофоны пока не известно.
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