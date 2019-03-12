Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite прошли сертификацию в Индонезии и Тайвани

Новая серия смартфонов Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite уже сертифицирована в некоторых странах.

Напомним, Huawei P30, P30 Pro будут представлены на специальном мероприятии в Париже 26 марта, а вот Huawei P30 Lite будет уже представлен послезавтра. Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite до презентации были сертифицированы в Индонезии и Тайвани.

Известно, что Huawei P30 проходит под номером Huawei ELE-L29 и по документам указано, что в нем будет 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

В Huawei P30 Pro с модельным номером VOG-L29 предложат 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

Также выяснилось, что беспроводная зарядка будет только в Huawei P30 Pro и скорее всего она сможет не только принимать, но также отдавать заряд.