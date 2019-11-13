Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10

Обновление начали получать пользователи не только в Китае, так как его распространяют и для глобальных версий смартфонов.

Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.

Для обновления на устройстве потребуется 600 МБ памяти.

Отдельно стоит отметить, что на территории Китая распространяется стабильная версия, а за его пределами распространяется предрелизная версия.