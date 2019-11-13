Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10

Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 1013.11.2019 09:47
Обновление начали получать пользователи не только в Китае, так как его распространяют и для глобальных версий смартфонов.
Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
Для обновления на устройстве потребуется 600 МБ памяти.
Отдельно стоит отметить, что на территории Китая распространяется стабильная версия, а за его пределами распространяется предрелизная версия.
Смартфоны Huawei и Honor до конца года получат обновление EMUI 10
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