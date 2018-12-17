Huawei представила смартфон Huawei Nova 4 с 48 Мп камерой

Вслед за показом ноутбука и бюджетного смартфона Huawei показала свой новый смартфон Nova 4. Это не только наследник прошлогодней модели Nova, но также и первое устройство компании с «дырявым» экраном.

Huawei Nova 4 получил тройную основную камеру, в которой основной модуль может быть на 20 Мп, а может быть и на 48Мп в зависимости от версии устройства.

Два остальных модуля в независимости от основного будут на 16 и 2 Мп.

Стоит отметить, что деление версий смартфона будет только по камере, тогда как оперативной и основной памяти будет всегда одинаково – 8 ОЗУ и 128 ПЗУ.



На лицевой стороне смартфона расположен безрамочный экран с диагональю 6,4 дюйма. Его разрешение 2310 х 1080 точек.

В верхнем левом углу экрана располагается отверстие под фронтальную камеру, а ее диаметр 4,5 мм. Тут установлена 25 Мп камера и она расположена под основным защитным стеклом.

Что касается процессора, то тут используется Kirin 970. В компании решили не устанавливать свой флагманский процессор Kirin 980, но за счет этого устройство будет относиться к среднему классу.

Цена Huawei Nova 4 в КНР будет в районе $450 за версию с 20 Мп модулем основной камеры. Версия с 48-мегапиксельным модулем обойдется на $50 дороже.