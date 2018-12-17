Huawei представила смартфон Huawei Nova 4 с 48 Мп камерой

Меню
Поиск

USD/RUB: 66.62 EUR/RUB: 75.38 BTC/USD: 3545.59

18 : вторник

ТОП новости

Интервью

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Татарстан запустил опытную зону сети 5G‍

В мероприятии, посвященном запуску сетей пятого поколения, принял участие глава республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Huawei представила смартфон Huawei Nova 4 с 48 Мп камерой

17.12.2018 13:25

Вслед за показом ноутбука и бюджетного смартфона Huawei показала свой новый смартфон Nova 4. Это не только наследник прошлогодней модели Nova, но также и первое устройство компании с «дырявым» экраном.

Huawei Nova 4 получил тройную основную камеру, в которой основной модуль может быть на 20 Мп, а может быть и на 48Мп в зависимости от версии устройства.

Два остальных модуля в независимости от основного будут на 16 и 2 Мп.
Стоит отметить, что деление версий смартфона будет только по камере, тогда как оперативной и основной памяти будет всегда одинаково – 8 ОЗУ и 128 ПЗУ.


На лицевой стороне смартфона расположен безрамочный экран с диагональю 6,4 дюйма. Его разрешение 2310 х 1080 точек.

В верхнем левом углу экрана располагается отверстие под фронтальную камеру, а ее диаметр 4,5 мм. Тут установлена 25 Мп камера и она расположена под основным защитным стеклом.

Что касается процессора, то тут используется Kirin 970. В компании решили не устанавливать свой флагманский процессор Kirin 980, но за счет этого устройство будет относиться к среднему классу.

Цена Huawei Nova 4 в КНР будет в районе $450 за версию с 20 Мп модулем основной камеры. Версия с 48-мегапиксельным модулем обойдется на $50 дороже.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги