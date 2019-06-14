Китайская компания решила не торопиться с запуском своего складного устройства, представленного в конце зимы.



Как рассказали источники близкие к производителю, Huawei отложила старт продаж складного Mate X до сентября.

В руководстве компании решили уделить больше внимания тестированию новинки, чтобы не получилось как с Samsung Galaxy Fold.

Как известно, складной смартфон Samsung Galaxy Fold имел недостатки, связанные с экраном и механизмом, которые выявили еще до старта продаж журналисты и блогеры.

Ранее компания сообщала, что откладывает запуск такого смартфона на неопределённый срок, но недавно стало известно, что Samsung Galaxy Fold выйдет в следующем месяце. Однако такие сроки выхода производителем подтверждены не были.

Что касается Huawei Mate X, то для него решили выделить больше тестов, к тому же требуется еще доработка операционной системы, да и к тому же не исключено, что в таком аппарате могут установить собственную ОС компании.