Huawei отложила старт продаж складного Mate X до сентября

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Huawei отложила старт продаж складного Mate X до сентября

14.06.2019 14:50

Китайская компания решила не торопиться с запуском своего складного устройства, представленного в конце зимы.


Как рассказали источники близкие к производителю, Huawei отложила старт продаж складного Mate X до сентября.

В руководстве компании решили уделить больше внимания тестированию новинки, чтобы не получилось как с Samsung Galaxy Fold.

Как известно, складной смартфон Samsung Galaxy Fold имел недостатки, связанные с экраном и механизмом, которые выявили еще до старта продаж журналисты и блогеры.

Ранее компания сообщала, что откладывает запуск такого смартфона на неопределённый срок, но недавно стало известно, что Samsung Galaxy Fold выйдет в следующем месяце. Однако такие сроки выхода производителем подтверждены не были.

Что касается Huawei Mate X, то для него решили выделить больше тестов, к тому же требуется еще доработка операционной системы, да и к тому же не исключено, что в таком аппарате могут установить собственную ОС компании.

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