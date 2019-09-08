Huawei отгрузила 200 млн единиц мобильных модемов с LTE

До полноценного развертывания 5G в мире еще достаточно далеко, поэтому пользователи пока сосредоточены на покупке устройств с поддержкой LTE.

Так, Huawei является одним из лидеров на рынке модемов, оснащенных модулем для сетей четвертого поколения.

На мировом рынке китайская компания уже отгрузила 200 млн мобильных модемов.

Стоит отметить, что больше всего модемы продаются через операторов мобильной связи, которые предлагают устройство по низкой цене, но с контрактом на мобильную связь.

С распространением 5G спрос на модемы еще увеличится, так как в перспективе новое поколение мобильной связи значительно быстрее, чем проводное подключение.

Ранее эксперты заявляли, что 5G «убьет» проводной интернет, как мобильные телефоны в свое время «убили» городские телефоны.