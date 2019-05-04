Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном

Китайские источники распространили подробные данные о новом смартфоне Mate 30 Pro от компании Huawei.

Это будет устройство с большим экраном и поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Как стало известно, Huawei оснастит смартфон Mate 30 Pro 6,7-дюймовым экраном, а работать он будет на процессоре Kirin 985 с модемом 5G (Balong 5000).

Эта версия будет самой дорогой и позиционируется как топовая. Будут предложены конфигурации и без модема 5G.

Из других особенностей сообщается еще и об экране, который будет расположен на боковинах всех четырех сторон.

Предполагается, что фронтальная камера будет врезана под экраном, а сканер отпечатков пальцев расположится под экраном.

Что касается основной камеры, то она получит четыре модуля. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор на 4 200 мАч.