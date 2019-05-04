Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном

Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном04.05.2019 11:43
Китайские источники распространили подробные данные о новом смартфоне Mate 30 Pro от компании Huawei.
Это будет устройство с большим экраном и поддержкой работы в сетях пятого поколения.
Как стало известно, Huawei оснастит смартфон Mate 30 Pro 6,7-дюймовым экраном, а работать он будет на процессоре Kirin 985 с модемом 5G (Balong 5000).
Эта версия будет самой дорогой и позиционируется как топовая. Будут предложены конфигурации и без модема 5G.
Из других особенностей сообщается еще и об экране, который будет расположен на боковинах всех четырех сторон.
Предполагается, что фронтальная камера будет врезана под экраном, а сканер отпечатков пальцев расположится под экраном.
Что касается основной камеры, то она получит четыре модуля. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор на 4 200 мАч.
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