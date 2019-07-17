Huawei оформила патент на режим съемки Луны

Huawei P30 Pro первый получил режим съёмки Луны, а позже китайская компания данный вид фотосьемки выпустила для дорогих своих смартфонов. Теперь Huawei оформила патент на собственный режим съемки спутника Земли.

Патент получил номер 201910134047.X. В патентной заявке указан режим, при активации которого камера смартфона автоматически распознает Луну в ночном небе и настраивает камеру нужным образом.

Во время съёмки камера делает несколько снимков с различной экспозицией.

После этого происходит программная обработка с целью получения четкого и детального снимка.

Стоит отметить, что по такому же принципу происходит съемка в темное время суток.