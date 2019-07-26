Huawei официально представила смартфон Huawei Mate 30 Lite

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Huawei официально представила смартфон Huawei Mate 30 Lite

26.07.2019 23:28

Презентация нового смартфона проходила на территории Китая, где смартфон будет носить название Nova 5i Pro, а на глобальный рынок выйдет как Huawei Mate 30 Lite.


Huawei официально представила смартфон Huawei Mate 30 Lite с процессором Kirin 810, квадрокамерой и 6 ГБ оперативной памяти минимум.

Модель оснащена 6,26-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 2340×1080 точек, а соотношение сторон 19.5:9.

Новинку предложат с четверной камерой, где будут датчики на 48+8+2+2, а фронтальная камера имеет датчик на 32 Мп, расположенный в вырезе.

Для покупки будет предлагаться несколько конфигураций с разным объёмом памяти – 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ.

Емкость аккумулятора модели составляет 4 000 мАч, к тому же он поддерживает зарядку мощностью 22,5 Вт. В продаже на китайском рынке смартфон появится второго августа по цене от 320 долларов.

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