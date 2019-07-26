Презентация нового смартфона проходила на территории Китая, где смартфон будет носить название Nova 5i Pro, а на глобальный рынок выйдет как Huawei Mate 30 Lite.



Huawei официально представила смартфон Huawei Mate 30 Lite с процессором Kirin 810, квадрокамерой и 6 ГБ оперативной памяти минимум.

Модель оснащена 6,26-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 2340×1080 точек, а соотношение сторон 19.5:9.

Новинку предложат с четверной камерой, где будут датчики на 48+8+2+2, а фронтальная камера имеет датчик на 32 Мп, расположенный в вырезе.

Для покупки будет предлагаться несколько конфигураций с разным объёмом памяти – 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ.

Емкость аккумулятора модели составляет 4 000 мАч, к тому же он поддерживает зарядку мощностью 22,5 Вт. В продаже на китайском рынке смартфон появится второго августа по цене от 320 долларов.