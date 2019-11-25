Huawei официально представил новый планшет MatePad Pro

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.76 EUR/RUB: 70.31 BTC/USD: 7142.58

26 декабря : вторник

ТОП новости

Интервью

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Huawei в 2020 году намерена отказаться от Android

Представитель китайской компании надеется, что за шесть месяцев разработчикам удастся адаптировать представленную в августе ОС Harmony.

Иссык Куль - отдых с пользой

Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама "Горячего озера" 

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Huawei официально представил новый планшет MatePad Pro

25.11.2019 17:04

Huawei показал свой новый флагманский планшет, который на рынке должен составить конкуренцию iPad Pro.
На презентации новых продуктов был показан планшетный компьютер Huawei MatePad Pro.

Это устройство получило особенности, которые ранее применялись на флагманских смартфонах Huawei.

Так, аппарат оснастили беспроводной зарядкой на 15 Вт с функцией обратной зарядки с отдачей 7,5 Вт. Также батарея аппарата на 7250 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.


В 10,8-дюмовом экране планшета выполнено отверстие для фронтальной камеры с датчиком на 8 Мп, а сам экран выполнен по технологии AMOLED.

Разрешение дисплея 2560×1600 пикселей, соотношением сторон 16:10. На тыльной стороне смартфона разместили 13 Мп камеру.

В основе планшета лежит фирменный процессор Kirin 990. Оперативной памяти используется 6 или 8 ГБ, а постоянной памяти — 128 или 256 ГБ.

Размеры планшета 159х245×7,2 мм. Вес 460 граммов. В качестве операционной системы используется несертифицированный Android 10 с оболочкой EMUI 10. Сервисов Google в планшете нет.

В продаже Huawei MatePad Pro будет с LTE и без него. Базовая версия мощного планшета оценивается в $470, а самая дорогая обойдется в $640.

В пересчете это от 34 500 до 40 000 тыс. рублей. В продажу планшет MatePad Pro поступит 12 декабря, но пока неизвестно появится ли устройство на российском рынке.

Huawei флагманский телевизор Smart Screen оценила в 1 850 долларов

Просмотры:

Метки: , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги