Huawei официально представил новый планшет MatePad Pro

Huawei показал свой новый флагманский планшет, который на рынке должен составить конкуренцию iPad Pro.

На презентации новых продуктов был показан планшетный компьютер Huawei MatePad Pro.

Это устройство получило особенности, которые ранее применялись на флагманских смартфонах Huawei.

Так, аппарат оснастили беспроводной зарядкой на 15 Вт с функцией обратной зарядки с отдачей 7,5 Вт. Также батарея аппарата на 7250 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.



В 10,8-дюмовом экране планшета выполнено отверстие для фронтальной камеры с датчиком на 8 Мп, а сам экран выполнен по технологии AMOLED.

Разрешение дисплея 2560×1600 пикселей, соотношением сторон 16:10. На тыльной стороне смартфона разместили 13 Мп камеру.

В основе планшета лежит фирменный процессор Kirin 990. Оперативной памяти используется 6 или 8 ГБ, а постоянной памяти — 128 или 256 ГБ.

Размеры планшета 159х245×7,2 мм. Вес 460 граммов. В качестве операционной системы используется несертифицированный Android 10 с оболочкой EMUI 10. Сервисов Google в планшете нет.

В продаже Huawei MatePad Pro будет с LTE и без него. Базовая версия мощного планшета оценивается в $470, а самая дорогая обойдется в $640.

В пересчете это от 34 500 до 40 000 тыс. рублей. В продажу планшет MatePad Pro поступит 12 декабря, но пока неизвестно появится ли устройство на российском рынке.