Скидки действуют на недорогие модели смартфонов, так и на флагманские аппараты Honor.

Huawei объявила в России скидки на смартфоны Honor, однако как долго они будут доступны по сниженной цене пока неизвестно.

Например, Honor 9 Lite предлагается для покупки за 10 990 рублей, что на две тысячи рублей дешевле. На такую же сумму подешевел и Honor 10 Lite, который можно купить за 12 990 рублей.

Honor View 20 и вовсе предлагается за 33 900 рублей, что меньше на четыре тысячи рублей. Honor 8X и Honor 10 также упали в цене и доступны за 21 990 и 15 990 рублей соответственно.