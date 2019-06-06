Huawei объявила в России скидки на смартфоны Honor06.06.2019 21:26
Скидки действуют на недорогие модели смартфонов, так и на флагманские аппараты Honor.
Huawei объявила в России скидки на смартфоны Honor, однако как долго они будут доступны по сниженной цене пока неизвестно.
Например, Honor 9 Lite предлагается для покупки за 10 990 рублей, что на две тысячи рублей дешевле. На такую же сумму подешевел и Honor 10 Lite, который можно купить за 12 990 рублей.
Honor View 20 и вовсе предлагается за 33 900 рублей, что меньше на четыре тысячи рублей. Honor 8X и Honor 10 также упали в цене и доступны за 21 990 и 15 990 рублей соответственно.
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