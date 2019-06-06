Huawei объявила в России скидки на смартфоны Honor

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Huawei объявила в России скидки на смартфоны Honor

06.06.2019 21:26

Скидки действуют на недорогие модели смартфонов, так и на флагманские аппараты Honor.
Huawei объявила в России скидки на смартфоны Honor, однако как долго они будут доступны по сниженной цене пока неизвестно.

Например, Honor 9 Lite предлагается для покупки за 10 990 рублей, что на две тысячи рублей дешевле. На такую же сумму подешевел и Honor 10 Lite, который можно купить за 12 990 рублей.

Honor View 20 и вовсе предлагается за 33 900 рублей, что меньше на четыре тысячи рублей. Honor 8X и Honor 10 также упали в цене и доступны за 21 990 и 15 990 рублей соответственно.

Honor представил два новых смартфона с четверной камерой

В Сети появились скриншоты новой операционной системой от Huawei

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