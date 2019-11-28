Huawei объявила скидки до 17 тыс. рублей на свои смартфоны

Китайская компания в России также как и ряд других компаний принимает участие в «Черной пятнице».

В рамках крупной распродажи в России смартфоны Huawei предлагают со скидками до 17 тысяч рублей. Скидки стали действовать с 28 ноября и будут действительны до 1 декабря.

Впрочем, в акции участвуют не только смартфоны, но и аксессуары, носимая электроника, а также планшеты.

В числе моделей, которые доступны со скидками, оказался Huawei P30 Pro. Его можно купить на 12 тыс. рублей дешевле, а Mate 20 Pro предлагают за 32 900 рублей.

Стоит отметить, что компания в России предлагает не только скидки, но и подарки.