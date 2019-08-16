Huawei обновлением исправила мерцание экрана в Mate 20 Pro

Huawei для смартфона Mate 20 Pro выпустила новую пошивку под номером EMUI 9.1.0.135.

В ней уже добавлена технология DC Dimming, которая убирает мерцание экрана при низкой яркости.

Ранее пользователи смартфона жаловались, что OLED-дисплей неприятно мерцает при сниженном уровне яркости. Из-за этого у большинства пользователей напрягались глаза.

Технология DC Dimming убирает мерцание за счет выравнивания амплитуды колебаний, но при этом не влияет на время отклика матрицы дисплея.

Включить DC Dimming можно в настройках смартфона в пункте Экран, где следует выбрать графу Комфорт глаз и включить Уменьшение мерцания.

Сейчас прошивка с DC Dimming распространяется в Китае, и если в ней не будет замечено багов, то ее начнут распространять и в других странах.