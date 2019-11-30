Huawei Nova 6 стал доступен для заказа за неделю до анонса

Еще непредставленный смартфон стал доступен для заказа на площадке Vmall.

Стоимость новинки не указана, однако некоторые характеристики и внешность модели раскрыли. Официальный дебют Huawei Nova 6 состоится 5 декабря.

В смартфоне будет двойная селфи-камера, расположенная в отверстии дисплея. Один из модулей получит разрешение 32 Мп.

Сбоку на корпусе расположат сканер отпечатков пальцев, а на задней панели будет установлена камера с 4 модулями.

Также известно, что работать Huawei Nova 6 будет на процессор Kirin 990 под управлением Android 10.

Оперативной памяти предложат 8 ГБ, а встроенной будет 128 или 256 ГБ. Емкость батареи составит 4000-4500 мАч.

Цветовая гамма будет представлена сиреневой градиентной, синей, красной и черной окраской корпуса.