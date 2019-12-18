Huawei Nova 6 SE с 18 декабря стал доступен для предзаказа

Презентация Huawei Nova 6 SE прошла в начале декабря. Этот смартфон является самым доступны в линейке Nova 6 и он уже доступен для заказа.

В Китае Huawei Nova 6 SE можно заказать в розовом, черном и зелёном цветах.

Новинка уже доступна для заказа по цене 312 долларов, но живые продажи смартфона начнутся 25 декабря.

Напомним, в Huawei Nova 6 SE установили камеру с четырьмя модулями, процессор Kirin 810, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

Батарея в китайской новинке на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Стоит отметить, что несмотря на то, что смартфон Nova 6 SE относится к линейке Nova 6, аппарат очень сильно внешне отличается от старших моделей.