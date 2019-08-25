Huawei Nova 5T получит четыре модуля основной камеры

В Малайзии китайская компания свой смартфон показала на неделе моды в Куала-Лумпур. Huawei на стенде продемонстрировал свой новый смартфон Huawei Nova 5T.

Его показали в стеклянном боксе, который дает возможность рассмотреть только тыльную сторону смартфона.

На ней расположено четыре модуля камеры. Ранее сообщалось, что Huawei готовит новый смартфон с квадрокамерой, и скорее всего речь велась о Nova 5T.

Предполагается, что внешне это будет копия Honor 20 только с другими камерами. Презентация Huawei Nova 5T состоится через пару дней.