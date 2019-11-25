Huawei не собирается разрабатывать бытовую технику

На презентации новых продуктов под брендом Huawei исполнительный директор компании Ричард Ю рассказал про дальнейшие планы компании.

По словам Ричарда Ю, в Huawei сосредоточатся на цифровой технике и интеллектуальных системах, а также разных «умных» продуктах, среди которых будет одежда.

В целом вся система компании будет выстраиваться вокруг смартфона, и это устройство должно стать центром экосистемы и позволять управлять всеми продуктами компании.

Заниматься разработкой и производством бытовой техники Huawei не намерена.