Huawei назвала смартфоны, которые скоро обновятся до Android 10 с EMUI 10

Huawei одна из немногих компаний, которая стремится как можно быстрее обновить свои смартфоны до нового Android.

Сейчас китайская компания работает над стабильной версией ОС Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.

Причем для ряда моделей уже выпущена бета-версия EMUI 10 и скоро смартфоны начнут получать финальную версию новой прошивки.

В первой волне стабильное обновление до EMUI 10 получат Huawei P30 Lite, Huawei P20 и P20 Pro, Huawei P20 Lite, Huawei Mate 10 и Pro, и Huawei Mate 10 Lite.

В компании обещают обновление выпустить до марта. После прошивку EMUI 10 могут ждать владельцы смартфонов Huawei P Smart и P Smart+, P Smart Z, Huawei Nova 5, Huawei Nova 5i Pro, Huawei Nova 5Z и Huawei Enjoy 10S.

Эти модели обновят во втором квартале текущего года.