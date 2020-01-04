Huawei назвала смартфоны, которые скоро обновятся до Android 10 с EMUI 10

Huawei назвала смартфоны, которые скоро обновятся до Android 10 с EMUI 1004.01.2020 19:34
Huawei одна из немногих компаний, которая стремится как можно быстрее обновить свои смартфоны до нового Android.
Сейчас китайская компания работает над стабильной версией ОС Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.
Причем для ряда моделей уже выпущена бета-версия EMUI 10 и скоро смартфоны начнут получать финальную версию новой прошивки.
В первой волне стабильное обновление до EMUI 10 получат Huawei P30 Lite, Huawei P20 и P20 Pro, Huawei P20 Lite, Huawei Mate 10 и Pro, и Huawei Mate 10 Lite.
В компании обещают обновление выпустить до марта. После прошивку EMUI 10 могут ждать владельцы смартфонов Huawei P Smart и P Smart+, P Smart Z, Huawei Nova 5, Huawei Nova 5i Pro, Huawei Nova 5Z и Huawei Enjoy 10S.
Эти модели обновят во втором квартале текущего года.
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