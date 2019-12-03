Huawei научилась обходиться без американских комплектующих

Глава Huawei еще осенью заявлял, что компания способна обойтись без компонентов из США, но тогда речь велась про оборудование для сетей пятого поколения.

Ранее китайская компания для 5G-станций использовала технологии американских компаний Qorvo, Skywork и Broadcom.

Сейчас Huawei перешла на использование компонентов из азиатских стран, но это повлияло на производство.

Как сильно оно просело не сообщается, но известно, что сейчас ежемесячно выпускают до 5 тыс. базовых станций 5G.

Однако помимо оборудования, Huawei отказалась от американских компонентов в смартфонах Mate 30 и Mate 30 Pro.

Напомним, еще в P30 Pro были обнаружены американские компоненты, но их было очень мало.

После разборки Huawei P30 Pro, выяснилось, что в смартфоне 1 631 деталь, из которых всего 15 были американскими.