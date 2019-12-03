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Huawei научилась обходиться без американских комплектующих

03.12.2019 12:42

Глава Huawei еще осенью заявлял, что компания способна обойтись без компонентов из США, но тогда речь велась про оборудование для сетей пятого поколения.
Ранее китайская компания для 5G-станций использовала технологии американских компаний Qorvo, Skywork и Broadcom.

Сейчас Huawei перешла на использование компонентов из азиатских стран, но это повлияло на производство.

Как сильно оно просело не сообщается, но известно, что сейчас ежемесячно выпускают до 5 тыс. базовых станций 5G.

Однако помимо оборудования, Huawei отказалась от американских компонентов в смартфонах Mate 30 и Mate 30 Pro.

Напомним, еще в P30 Pro были обнаружены американские компоненты, но их было очень мало.

После разборки Huawei P30 Pro, выяснилось, что в смартфоне 1 631 деталь, из которых всего 15 были американскими.

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