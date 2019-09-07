Huawei нашла почтовый клиент, который заменит Gmail от Google

Китайской компании теперь запрещено на смартфоны устанавливать сервисы от Google, поэтому она ищет замену самым востребованным приложениям.

Так, Gmail может быть заменен на почтовый сервис с высокой защитой от ProtonMail.

Как пишет Bloomberg, в ProtonMail пока не дали согласие на установку своего сервиса в смартфоны, но переговоры уже ведутся и гендиректор ProtonMail сообщил журналистам Bloomberg, что китайская компания рассматривают почтовый клиент как альтернативу Google.

Сервис ProtonMail шифрует электронные письма сквозным алгоритмом, что защищает от возможности прочтения содержимого третьими лицами.

Напомним, во флагманском Huawei Mate 30 уже не будут устанавливаться сервисы от Google.