Huawei намерена спрятать за дисплей смартфона все датчики и камеру

Huawei запатентовала дисплей с подэкранной камерой и другими датчиками. В заявке указано, что новая разработка может быть использована в дисплеях OLED и LCD.

Патентную заявку ресурс LetsGoDigital переделал в рендеры. Таким образом можно увидеть, как это будет выглядеть на смартфонах.

Huawei намерена за матрицу экрана спрятать все датчики, включая светодиодную фотовспышку.

В случае надобности дисплей в смартфоне становится прозрачный для создания снимка.

Причем пользователь сможет самостоятельно регулировать прозрачность от 50 до 99%.

В патентной заявке указали, что все датчики расположены в районе строки оповещений.

Стоит отметить что подобные технологии разрабатывают и другие компании, а среди них Samsung и Xiaomi.