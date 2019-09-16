Huawei намерена спрятать за дисплей смартфона все датчики и камеру

Huawei намерена спрятать за дисплей смартфона все датчики и камеру16.09.2019 23:54
Huawei запатентовала дисплей с подэкранной камерой и другими датчиками. В заявке указано, что новая разработка может быть использована в дисплеях OLED и LCD.
Патентную заявку ресурс LetsGoDigital переделал в рендеры. Таким образом можно увидеть, как это будет выглядеть на смартфонах.
Huawei намерена за матрицу экрана спрятать все датчики, включая светодиодную фотовспышку.
В случае надобности дисплей в смартфоне становится прозрачный для создания снимка.
Причем пользователь сможет самостоятельно регулировать прозрачность от 50 до 99%.
В патентной заявке указали, что все датчики расположены в районе строки оповещений.
Стоит отметить что подобные технологии разрабатывают и другие компании, а среди них Samsung и Xiaomi.
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