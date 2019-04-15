Huawei намерен в этом году отгрузить 250 млн смартфонов

Huawei уже давно метит на лидирующую позицию по продажам смартфонов и по планам в текущем году компания намерена отгрузить 250 млн «умных» телефонов.

Сейчас компания занимает третье место в мире по продажам телефонов, но на этом китайский компания останавливаться не собирается, об этом заявил вице-президент Huawei на открытии мероприятия China Go League.

Если Huawei действительно сможет в текущем году продать по миру 250 млн устройств, то это ей обеспечит первое место.

Ранее производитель планировал занять лидирующую позицию в 2020 году.