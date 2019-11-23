Huawei начала тестировать EMUI 10 для Honor 10, Honor V10 и Honor 8X

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.71 EUR/RUB: 70.52 BTC/USD: 7300.07

23 декабря : суббота

ТОП новости

Интервью

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Huawei в 2020 году намерена отказаться от Android

Представитель китайской компании надеется, что за шесть месяцев разработчикам удастся адаптировать представленную в августе ОС Harmony.

Иссык Куль - отдых с пользой

Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама "Горячего озера" 

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Huawei начала тестировать EMUI 10 для Honor 10, Honor V10 и Honor 8X

23.11.2019 23:36

Huawei приступает к тестированию оболочки EMUI 10 для смартфонов Honor 8X, Honor 10, Honor V10 и Huawei Nova 4.

Пока прошивка доступна только в Китае, и ее могут установить пользователи, которые предварительно зарегистрируются как участники бета-тестирования.

EMUI 10 для глобальных версий перечисленных смартфонов появится позже, а финальная версия прошивки выйдет в 2020 году.

Напомним, EMUI 10 создана на базе актуальной версии Android. В фирменной оболочке EMUI 10 разработчики изменили интерфейс, добавили новую анимацию, а также реализовали функцию Always-On Display для поддерживаемых устройств.

Просмотры:

Метки: , , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги