Huawei начала тестировать EMUI 10 для Honor 10, Honor V10 и Honor 8X

Huawei приступает к тестированию оболочки EMUI 10 для смартфонов Honor 8X, Honor 10, Honor V10 и Huawei Nova 4.

Пока прошивка доступна только в Китае, и ее могут установить пользователи, которые предварительно зарегистрируются как участники бета-тестирования.

EMUI 10 для глобальных версий перечисленных смартфонов появится позже, а финальная версия прошивки выйдет в 2020 году.

Напомним, EMUI 10 создана на базе актуальной версии Android. В фирменной оболочке EMUI 10 разработчики изменили интерфейс, добавили новую анимацию, а также реализовали функцию Always-On Display для поддерживаемых устройств.