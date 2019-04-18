Huawei начала продажи MateBook X Pro с ажиотажного спроса18.04.2019 16:01
Новое поколение ноутбука дебютировало в конце зимы, а теперь на китайском рынке компания запустила его продажи и уже они установили новый рекорд.
Huawei начала продажи MateBook X Pro с ажиотажного спроса, ведь компании всего за пять секунд с момента старта его продаж удалось заработать 1,5 млн долларов.
О конкретном объёме продаж ноутбука не сообщается, но стоит заметить, что его минимальная стоимость составляет 1 196 долларов.
Стоит отметить, что MateBook X Pro поступил в продажу наряду с новыми смартфонами Huawei P30, а сумма в 1,5 млн долларов была зафиксирована с продаж в магазине JD.
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