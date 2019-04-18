Новое поколение ноутбука дебютировало в конце зимы, а теперь на китайском рынке компания запустила его продажи и уже они установили новый рекорд.

Huawei начала продажи MateBook X Pro с ажиотажного спроса, ведь компании всего за пять секунд с момента старта его продаж удалось заработать 1,5 млн долларов.

О конкретном объёме продаж ноутбука не сообщается, но стоит заметить, что его минимальная стоимость составляет 1 196 долларов.

Стоит отметить, что MateBook X Pro поступил в продажу наряду с новыми смартфонами Huawei P30, а сумма в 1,5 млн долларов была зафиксирована с продаж в магазине JD.