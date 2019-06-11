Huawei начала переманивать разработчиков из Google Play в App Gallery

Компания Huawei активно рассылает электронные письма популярным разработчикам приложений из Google Play, предлагая им публиковать свои приложения в App Gallery.

Одно из таких писем прислал в редакцию зарубежного издания один из разработчиков. В письме указано, что в App Gallery пользовательская база составляет 270 млн человек.

Это приложение установлено на более чем 350 млн смартфонов, половина из которых была продана за пределами Китая.

Также в письме указано, что в App Gallery сообщество разработчиков превышает 560 000 человек, а новые разработки получат полную поддержку, однако о чем конкретно идет речь неизвестно.