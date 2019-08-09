Huawei на HDC 2019 представила операционную систему «Гармония»

Сегодня китайская компания на конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2019 представила свой операционную систему.

Для глобального рынка она получила название HarmonyOS, а в Китае ее официально будут называть HongmengOS.

На конференции было сказано, что HarmonyOS будет работать на телевизорах, «умных» колонках и устройствах интернета вещей, мультимедийных системах для автомобилей и ноутбуках. Также ее можно будет установить на смартфоны.

Отмечается поддержка Linux, Unix и Android, а это позволяет разработчикам без труда создать программу для новой китайской ОС.

HarmonyOS создана на упрощённом ядре, к которому подключаются программные модули нужные для тех или иных задач. Такое построение позволяет использовать ОС на любых гаджетах.

Дебют новой платформы состоится на телевизорах Honor Vision TV, а в дальнейшем операционную систему начнут устанавливать на другие цифровые приборы.

За смартфоны пока упоминания нет, но было сказано, что компания способна аппараты Huawei за несколько дней перевести с Android на HarmonyOS.

Как это будет реализовано технически пока неизвестно, но HarmonyOS создана на случай закрытия доступа к ОС от Google.