При этом первым таким смартфоном, который в итоге так и не стал серийным, оказался Meizu Zero.

Этот аппарат был представлен в конце зимы и предлагался на площадке коллективного финансирования, но в результате он не привлек внимания покупателей и не собрал нужное количество средств для запуска в серийное производство.

Впрочем, это вовсе не означает, что в будущем подобные устройства выпускать не будут, просто сейчас смартфон без разъёмов и кнопок вызывает недоверие.

Между тем, Huawei может выпустить смартфон без разъемов и физических кнопок, о чем стало известно инсайдеру Ice Universe.

Он уточняет, что китайская компания намерена выпустить модель, в которой экран займет 100% лицевой панели.

Для этого в смартфоне откажутся от разъёмов и кнопок, а сам экран будет загибаться вокруг смартфона. К тому же инсайдер уверяет, что уже в скором времени подобные устройства начнут выпускать почти все производители.