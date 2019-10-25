Планы по продажам смартфонов на мировом рынке китайской компании пока не получается реализовать, что связано с санкциями США.

Недавно стало известно, что Huawei с начала года отгрузила уже 200 млн смартфонов, что существенно больше, чем было отгружено годом ранее.

В прошлом году бренд продал 206 млн смартфонов, а у Samsung показатель составил 290 млн экземпляров.

Если учитывать эти показатели, то Huawei может выйти на уровень продаж Samsung уже в этом году.

До конца года Huawei может поставить порядка 240-250 млн смартфонов, хотя в планах произвести 270 млн ед.

При этом ранее производитель ставил перед собой цель стать лидером на мировом рынке смартфонов.