Huawei может установить российскую ОС «Аврору» на свои планшеты

Huawei на свои планшеты может установить отечественную операционную систему «Аврора», об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Как рассказали агентству Reuters, на первом этапе планируют до 1 августа 2020 года «Аврору» установить на 360 тыс. планшетов Huawei.

Источник изданию сообщил, что китайская компания уже продемонстрировала образцы планшетов на которых может быть установлена ОС.

Ранее сообщалось, что владелец «Авроры» компания «Ростелеком» является единственным закупщиком планшетных компьютеров для переписи населения. Перепись проведут с 1 по 31 октября 2020 года.