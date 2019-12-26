Huawei может сделать Nova новым брендом смарт-устройств

Ранее сообщалось, что под маркой Nova будут выпускаться не только популярные смартфоны, но также наушники, умные часы, фитнес-браслеты и другие аксессуары.

Теперь появилась информация, что руководство Huawei рассматривает возможность из Nova сделать отдельный бренд.

Такое решение позволит китайской компании укрепить позиции на мировом рынке.

Сейчас Huawei занимает второе место по продажам на рынке смартфонов.

За текущий год производитель намерен отгрузить 230 млн смартфонов, а если у него это получится, то его продажи вырастут на 12%.

Лидером рынка сейчас является Samsung, которая очень сильно опережает Huawei.