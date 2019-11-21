Китайская компания начала тизерную кампанию, подогревая интерес к новому планшету Huawei MatePad Pro.



Уже известно, что его официальная презентация состоится 25 ноября. Сегодня Huawei MatePad Pro показали на официальном видео, демонстрируя его камеру и стилус.

Так, производитель официально подтвердил, что в новинке будет двойная основная камера, а на лицевой стороне фронтальная камера расположится в отверстии.

Еще флагманская модель будет поддерживать стилус M-Pen. Если говорить о неофициальных данных, то модели приписывают поддержку зарядки на 40 Вт, процессор Kirin 990, 6 ГБ ОЗУ и Android 10.