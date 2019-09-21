Huawei Mate 30 Pro в AnTuTu показал плохой результат

Многие ожидали, что производительность Mate 30 Pro окажется значительно выше.

В AnTuTu после презентации флагманского смартфона от Huawei был проведен тест Huawei LIO-AL00.

Это оказался Mate 30 Pro с процессором Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

В AnTuTu новинка показала 457 357 баллов, что оказалось даже меньше, чем у Xiaomi Mi 9, который в августе в бенчмарке набрал свыше 500 000 баллов.

Таким образом, самая мощная однокристальная платформа Huawei показывает производительность ниже чем Snapdragon 855 Plus.