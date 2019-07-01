Huawei Mate 30 Pro с круглой основной камерой показали на рендерах

По информации инсайдера презентация Huawei Mate 30 Pro состоится в конце года, а не осенью как сообщалось ранее.

Источник также опубликовал и рендерные изображения, на которых представлен Huawei Mate 30 Pro с круглой основной камерой. Ранее этому смартфону приписывали квадратный модуль.

Предполагается, что смартфон, как и его предшественник, будет оснащен такой же камерой, как и у P30 Pro.

Новинке приписывают 6,7-дюймовый экран, процессор Kirin 985, а также аккумулятор на 4 200 мАч с быстрой зарядкой на 55 Вт.