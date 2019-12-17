Huawei Mate 30 Pro 5G стал лучшим камерофоном по версии DxOMark

DxOMark снова взяли на тесты Huawei Mate 30 Pro, но в этот раз они протестировали 5G-версию смартфона.

Стоит отметить, что Huawei Mate 30 Pro обычный и с поддержкой сетей пятого поколения оснащены одинаковой камерой, но у специалистов новый аппарат набрал больше на 2 балла, чем Mate 30 Pro с 4G.

Сейчас в лидерах Mate 30 Pro 5G с показателем 123 балла, а следом расположилась обычная версия Mate 30 Pro со 121 баллом, а на третьем месте Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition тоже с 121 баллом.

По словам специалистов, в новом смартфоне было оптимизировано ПО для камеры и дополнительные два балла он заработал как раз за счет этого.