Huawei Mate 30 Pro 5G стал лучшим камерофоном по версии DxOMark

Huawei Mate 30 Pro 5G стал лучшим камерофоном по версии DxOMark17.12.2019 15:51
DxOMark снова взяли на тесты Huawei Mate 30 Pro, но в этот раз они протестировали 5G-версию смартфона.
Стоит отметить, что Huawei Mate 30 Pro обычный и с поддержкой сетей пятого поколения оснащены одинаковой камерой, но у специалистов новый аппарат набрал больше на 2 балла, чем Mate 30 Pro с 4G.
Сейчас в лидерах Mate 30 Pro 5G с показателем 123 балла, а следом расположилась обычная версия Mate 30 Pro со 121 баллом, а на третьем месте Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition тоже с 121 баллом.
По словам специалистов, в новом смартфоне было оптимизировано ПО для камеры и дополнительные два балла он заработал как раз за счет этого.
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