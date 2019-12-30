Huawei Mate 30 поставил рекорд продаж без сервисов Google

Huawei свои новые смартфоны вынуждена выпускать без сервисов Google, что связано с санкциями со стороны США.

Правительство этой страны запретило американским компаниям сотрудничать с Huawei, поэтому флагман Mate 30 вышел без популярных сервисов от Google.

Но это не помешало компании за три месяца продать 12 млн ед. Huawei Mate 30, причем только в декабре было продано 5 млн смартфонов.

Стоит отметить, что Huawei Mate 30 в Китае получил большое количество разных наград, в том числе его высоко оценили специалисты DxOMark. В их рейтинге Mate 30 Pro 5G занимает первое место.

Напомним, Huawei Mate 30 работает под управлением Android, но он не сертифицирован Google, поэтому в нем нет магазина приложений, почты и других сервисов от американского поисковика.