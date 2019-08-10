Huawei Mate 30 официально представят 19 сентября

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11 сентября : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Huawei Mate 30 официально представят 19 сентября

10.08.2019 22:37

Руководитель отдела разработки программного обеспечения Ван Ченглу на конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2019 журналистам озвучил дату презентации Huawei Mate 30.
Было сказано, что презентация смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro состоится 19 сентября, но когда они поступят в продажу неизвестно.

В основе флагманской линейки ляжет новейший процессор Kirin 990. По слухам его производительность в сравнении с предшественником будет выше на 20%, а графическая часть станет мощнее на 50%.

Топ-менеджер Huawei еще заявил, что на Huawei Mate 30 дебютирует EMUI 10.

В этой оболочке появится новый интерфейс и большое количество улучшений, а также в ней будет реализована функция Always On, которая будет работать пока только на Mate 30.

Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит «квадратную» четверную камеру

Смартфон Huawei Mate 30 Pro появился на «живом» фото

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