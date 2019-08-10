Huawei Mate 30 официально представят 19 сентября

Huawei Mate 30 официально представят 19 сентября10.08.2019 22:37
Руководитель отдела разработки программного обеспечения Ван Ченглу на конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2019 журналистам озвучил дату презентации Huawei Mate 30.
Было сказано, что презентация смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro состоится 19 сентября, но когда они поступят в продажу неизвестно.
В основе флагманской линейки ляжет новейший процессор Kirin 990. По слухам его производительность в сравнении с предшественником будет выше на 20%, а графическая часть станет мощнее на 50%.
Топ-менеджер Huawei еще заявил, что на Huawei Mate 30 дебютирует EMUI 10.
В этой оболочке появится новый интерфейс и большое количество улучшений, а также в ней будет реализована функция Always On, которая будет работать пока только на Mate 30.
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