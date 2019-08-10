Huawei Mate 30 официально представят 19 сентября

Руководитель отдела разработки программного обеспечения Ван Ченглу на конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2019 журналистам озвучил дату презентации Huawei Mate 30.

Было сказано, что презентация смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro состоится 19 сентября, но когда они поступят в продажу неизвестно.

В основе флагманской линейки ляжет новейший процессор Kirin 990. По слухам его производительность в сравнении с предшественником будет выше на 20%, а графическая часть станет мощнее на 50%.

Топ-менеджер Huawei еще заявил, что на Huawei Mate 30 дебютирует EMUI 10.

В этой оболочке появится новый интерфейс и большое количество улучшений, а также в ней будет реализована функция Always On, которая будет работать пока только на Mate 30.