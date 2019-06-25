Huawei Mate 30 Lite получит новый процессор Kirin 810 и мощный АКБ

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25 июля : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Huawei Mate 30 Lite получит новый процессор Kirin 810 и мощный АКБ

25.06.2019 22:24

Новая линейка смартфонов Huawei Mate будет представлена осенью, и по последним данным она в 2019 году будет состоять из трех моделей — обычной, Pro-версии и Lite-версии.
О последней стали известны первые подробности, которые раскрыл авторитетный инсайдер. По его данным, в основе смартфона Huawei Mate 30 Lite будет новейший процессор Kirin 810 и аккумулятор на 4000 мАч.

Новая платформа Kirin 810 была представлена на прошлой неделе, и первым смартфоном, который получил фирменный китайский процессор стал Nova 5.

В Huawei Mate 30 Lite будет как минимум 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. На задней панели разместят квадратный модуль с четырьмя фотодатчиками, а ниже блока будет классический сканер отпечатка пальца.

Инсайдер сообщил, что Huawei в Mate 30 Lite установит 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2310х1080 пикселей с «дыркой» под фронтальную 24 Мп камеру.

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