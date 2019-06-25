Huawei Mate 30 Lite получит новый процессор Kirin 810 и мощный АКБ

Новая линейка смартфонов Huawei Mate будет представлена осенью, и по последним данным она в 2019 году будет состоять из трех моделей — обычной, Pro-версии и Lite-версии.

О последней стали известны первые подробности, которые раскрыл авторитетный инсайдер. По его данным, в основе смартфона Huawei Mate 30 Lite будет новейший процессор Kirin 810 и аккумулятор на 4000 мАч.

Новая платформа Kirin 810 была представлена на прошлой неделе, и первым смартфоном, который получил фирменный китайский процессор стал Nova 5.

В Huawei Mate 30 Lite будет как минимум 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. На задней панели разместят квадратный модуль с четырьмя фотодатчиками, а ниже блока будет классический сканер отпечатка пальца.

Инсайдер сообщил, что Huawei в Mate 30 Lite установит 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2310х1080 пикселей с «дыркой» под фронтальную 24 Мп камеру.